A 101 anni Antonio Santelli, poliziotto in pensione, accompagnato dalla figlia si è presentato in uno dei seggi allestiti a Vibo Valentia. L’elettore ha votato con sicurezza sia per le elezioni comunali che per le europee.

In questa tornata elettorale si vota oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Subito dopo lo spoglio delle schede.

