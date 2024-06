Vasto incendio sul Pollino: famiglie evacuate

StrettoWeb

Dalla mattina del 27 giugno squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel territorio di Albidonia, nel Parco Nazionale del Pollino, per un incendio boschivo. Nella notte evacuate alcune famiglie residenti in abitazioni minacciate da fronti di fiamma. Dall’alba di oggi in azione anche 3 velivoli canadair della flotta aerea del Corpo nazionale per le operazioni di spegnimento.

