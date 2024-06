Vara: gemellaggio tra le città di Palmi e Messina, discussione in consiglio comunale

StrettoWeb

Oggi, lunedì 24 giugno, alle ore 13.30, il Consiglio comunale di Messina si riunisce in seduta ordinaria per il prosieguo dell’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) Gemellaggio tra le città di Palmi e Messina in onore della Madonna della Sacra Lettera della Vara; 2) varie proposte di delibera riconoscimento debiti fuori bilancio.

Nella seduta dello scorso giovedì 20 giugno, l’Aula ha approvato, con undici voti favorevoli, diciannove astenuti e nessuno contrario, la variazione di Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 ex art. 175 TUEL. Successivamente il Civico consesso ha esitato venti proposte di delibera riconoscimento debiti fuori bilancio.

