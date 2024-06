“UMG Water Day”: a Catanzaro la sostenibilità parte dalle piccole azioni quotidiane

StrettoWeb

Continua l’attività di promozione della cultura della sostenibilità da parte dell’Università Magna Graecia. Ieri nell’Ateneo di Catanzaro si è svolto l’evento “UMG Water Day”, iniziativa, programmata a margine del Festival della Sostenibilità, interamente condivisa con la popolazione studentesca al fine di avviare una campagna di sensibilizzazione sull’importanza e sull’impatto di piccoli gesti quotidiani consapevoli.

Le targhette sostenibili

L’iniziativa, coordinata dalla prof.ssa Angela Caridà, delegata alla Sostenibilità UMG e promotrice della II edizione del Festival della Sostenibilità UMG, è stata organizzata con il coinvolgimento diretto delle associazioni universitarie che hanno prodotto delle targhette, realizzate con materiale riciclato, con slogan di sensibilizzazione sull’uso consapevole dell’acqua e della luce.

Nell’occasione, le targhette sostenibili sono state apposte sui servizi igienici del Rettorato, alla presenza del magnifico rettore dell’UMG prof. Giovanni Cuda, e del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, alla presenza del direttore prof.ssa Aquila

Villella.

L’impegno di UMG per la sostenibilità

“Questa lodevole iniziativa – ha affermato il Magnifico Rettore Giovanni Cuda – cristallizza l’impegno profuso dall’Università di Catanzaro per la promozione della sostenibilità. Il nostro ateneo si è speso e continuerà a programmare azioni concrete a tutela dell’ambiente”.

“Un grazie sentito – ha sottolineato il Rettore dell’UMG – va alla prof.ssa Caridà per quanto realizzato nel mese di maggio con il Festival della sostenibilità e agli studenti che sono parte attiva di un cambiamento culturale e comportamentale. Grazie a loro, nei prossimi giorni, saranno installate le targhette sostenibili nell’intero Ateneo per ricordare a tutti che ognuno può e deve fare qualcosa per salvaguardare il pianeta”.

Creatività “green”

“Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato la prof.ssa Angela Caridà – per la riuscita di questo evento nato dall’impulso dei ragazzi e andato avanti grazie al loro impegno e alla loro creatività. Gli studenti sono l’anima di questa rivoluzione culturale ed ambientale”.

“Le targhette sostenibili, da oggi presenti nei servizi igienici del Campus universitario di Catanzaro, ideate e realizzate dai giovani lanciano un messaggio importante sulla consapevolezza sociale e sull’apporto che ciascuno può dare, con atti semplici e quotidiani, a tutela dell’ambiente e dell’acqua, per contrastare ogni forma di spreco”.

