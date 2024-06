Truffa in Calabria: “sua figlia ha avuto un incidente” e l’anziana gli consegna tutti i suoi gioielli

StrettoWeb

Ancora una truffa ai danni di un’anziana calabrese: è accaduto a Domanico, piccolo paese della provincia di Cosenza, dove è stata utilizzato il raggiro “del finto carabiniere”. La donna, sola in casa, ha ricevuto una telefonata dove le veniva comunicato di un incidente provocato dalla figlia: “ha investito una persona e potrebbe finire in carcere. Per far sì che la denuncia venga ritirata, bisogna pagare subito. Se non ha contanti in casa, vanno bene anche oggetti di valore”.

La povera vittima, preoccupata, ha racimolato tutto l’oro che aveva in casa e lo ha consegnato ad un finto carabiniere il quale, accompagnato da un altrettanto finto avvocato, si sono presentati sull’uscio di casa dell’anziana. Soltanto dopo aver dato tutti i suoi gioielli, la donna è riuscita a mettersi in contatto con la figlia e ha capito di essere stata truffata.

