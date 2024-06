Tragico incidente: morto il dirigente di Polizia reggino Michele Viola, figlio del Giudice Giuseppe

StrettoWeb

Reggio Calabria piange la scomparsa di Michele Viola, 52enne capo di gabinetto della Questura di Taranto (da qualche settimana) e figlio del Giudice Giuseppe Viola, figura storica della Viola Basket. La causa della dipartita, un incidente stradale sulla statale 172 tra Taranto e Martina Franca. In sella a una bici, Viola è stato travolto da un Ford.

I messaggi di cordoglio

“Mai avremmo pensato di fare questo post, non è facile trovare le parole giuste in questi momenti, ci stringiamo attorno alla famiglia del Dottor Michele Viola, nostro Capo di Gabinetto venuto a mancare poche ore fa a causa di un incidente stradale. Anche se molti di noi hanno avuto il piacere di conoscerti solo due mesi fa, ti ricorderemo sempre per la tua simpatia ed il tuo sorriso coinvolgente”, si legge in una nota di FSP Polizia Taranto.

“Lutto nella Polizia di Stato per la tragica scomparsa del Primo dirigente dott. Michele Viola, Capo di Gabinetto della Questura di Taranto, morto in un incidente stradale. Restiamo addolorati ed increduli. Alla sua famiglia, ai colleghi, il ns cordoglio”, scrive la SIAP Segreteria provinciale Taranto.

