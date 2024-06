Terribile incidente stradale sull’A18 Messina-Catania, un morto dopo folle carambola allo svincolo di Acireale

StrettoWeb

Un incidente stradale mortale si è verificato questa notte alle ore 2.30 circa al km 69.200 della A18, direzione Catania Messina, sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Acireale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli, una Skoda Octavia e una Hunday Kona.

A seguito dello scontro il conducente della Skoda Octavia, Salvatore Papa, di anni 46, residente ad Acireale, è deceduto sul posto. Al fine di consentire le operazioni di soccorso e di rilievo, lo svincolo autostradale è rimasto chiuso fino alle 07.00 di questa mattina. Sul posto per il rilievi è intervenuto personale della Polizia Stradale di Giardini Naxos, unitamente al Comandante Giovanni Spadaro. personale dei VV.FF. di Acireale, del 118 e del CAS . In corso accertamenti per stabilire la dinamica dei fatti.

