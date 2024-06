Terribile incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: un morto e due feriti in gravi condizioni, traffico in tilt | DETTAGLI

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza dalle ore 10:35 circa è impegnata per incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo, corsia sud, al km 270+100 (2 km prima dello svincolo di Rogliano). Nell’incidente coinvolti due mezzi un’autovettura ed un autofurgone.

Il bilancio del tragico incidente è di una persona deceduta e due feriti. Questi ultimi, estratti dalle lamiere venivano affidati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale con elisoccorso. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Traffico attualmente bloccato nel tratto interessato dal sinistro sino al termine delle operazioni di soccorso.

