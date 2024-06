StrettoWeb

Si è verificato, poco fa, un incidente stradale a Taurianova, nella frazione di Amato. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è andata a sbattere contro un muro, come si evince dal video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

Per fortuna tanta paura, ma nessun ferito. Il traffico sull’importante arteria è leggermente rallentato a causa del sinistro.

