Al Tau dell’Unical va in scena lo spettacolo di danza “L’Infinito”

Appuntamento per gli amanti della danza 26 giugno ore 17 (primo spettacolo) e 20,30 (secondo) al teatro Tau deIl’Unical. Il Centro Danza Ilaria Dima é ormai giunto al suo 37^saggio/spettacolo di fine anno. “L’ Infinito”, questo il titolo che racchiude una kermesse, divisa in due spettacoli, di coreografie elaborate per l’occasione dalla stessa Ilaria Dima e da tutto il suo staff, Giusy Iantorno, Alessandro Ruffo, Valentina Cameriere. La direzione organizzativa invece è di Antonio De Luca.

Si toccheranno vari temi, per i bambini con due fiabe ideate per l’occasione, “La Soffitta Abbandonata” con la partecipazione straordinaria dell’attore Davide Carpino e “Il Regno Incantato”, ai più adulti con una suite del famoso musical “Notre Dame de Paris” che vede la partecipazione dei cantanti Zingari Felici e di Espedito Sangermano.

Scenario dello spettacolo sarà il TAU, Teatro Auditorium nell’Università della Calabria a Rende, giorno 26 giugno con un primo spettacolo alle ore 17:00 ed un secondo spettacolo alle 20:30. “Sicuramente sarà un evento da non perdere per potersi emozionare attraverso l’anima danzante degli allievi protagonisti del Centro Danza Ilaria Dima”, assicurano i protagonisti. Tutto pronto, prove effettuate e grande attesa prima dell’evento che ormai divenuto sinonimo di qualità e molta professionalità.

