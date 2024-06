Stessa spiaggia, stesso mare: la Caretta Caretta sceglie di nidificare di nuovo a Paola

StrettoWeb

Le spiagge calabresi si confermano il luogo sicuro – e preferito – per la nidificazione delle tartarughe Caretta Caretta. A riconferma dello straordinario evento, anche quest’anno la spiaggia di Paola, già in passato la preferita del rettile, è stata presa di “mira”! A riportarlo è lo stesso comune del Tirreno che sottolinea come “la Tartaruga Caretta Caretta ha scelto di nidificare a Paola nello stesso punto dello scorso anno”

“Il sito è stato individuato da Danilo Perrota, pescatore del luogo. L’ing. Fabio Iaccino è immediatamente intervenuto per le operazioni di recinzione in attesa di effettuare le sistemazioni definitive secondo le indicazioni del WWF, il quale è stato prontamente avvertito del ritrovamento. È un segnale positivo per l’ecosistema locale e un invito a tutti noi a continuare a proteggere e preservare il nostro ambiente naturale”.

