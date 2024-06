Spirlì ricoverato a Milano: “mi danno per spacciato ma tranquilli, mi candido a Sindaco…”

StrettoWeb

Nino Spirlì è in ospedale, ricoverato al San Raffaele di Milano. Non si tratta della sua prima “presenza” in un lettino di un reparto, negli ultimi mesi. L’ex Governatore della Regione Calabria è stato, infatti, anche al GOM di Reggio Calabria, così come documentato da lui stesso sui social.

Su questa sua condizione Spirlì ha voluto parlare, scherzando in merito a ciò che circola tra la gente. “Sul mio stato di salute, girano varie voci. A Taurianova, per esempio, mi danno (sarà una speranza?) per spacciato. Al momento, si tranquillizzino: penso di candidarmi a sindaco. Ci scrivo un libro? Magari lo appendiamo sul corso…”, ha scritto sui social, utilizzando l’ironia in merito a ciò che dice la gente circa il suo stato di salute.

