Sicilia, l’artista GIKO e l’Omaggio a Higgs: mostra tra scienza e fede, per ricordare il fisico Premio Nobel

StrettoWeb

“Omaggio a Higgs” è il titolo della mostra dell’artista GIKO presentata dal MACA (Museo Arte Contemporanea di Alcamo) e curata dal The Loft Arte di Messina, col patrocinio del Comune di Alcamo e dello stesso Ente ospitante. Dal 5 al 29 giungo si potranno ammirare una serie di opere inedite di GIKO che omaggiano il Fisico Premio Nobel 2013, Peter Higgs, a quasi due mesi dalla sua morte.

La scoperta di Higgs

Higgs viene ricordato per la scoperta del bosone che porta il suo nome, anche detto “Particella di Dio”, per le sue peculiarità quasi divine di aggregare le particelle inerti conferendo ad esse vitalità, in massa, dimensione e luminosità, rigenerando il cosmo. La scoperta scientifica della Particella di Dio, è stata rilevata al CERN di Ginevra nel 2012 così che la Fisica possa affermare un semplice principio, “TUTTO TORNA”.

Partendo da questa affermazione, l’Artista nel 2017 elabora un progetto multimediale trattando il tema della scoperta scientifica con una video art ed opere su polimeri che verranno presentati in Video Installazione dall’Istituto Italiano di Cultura nei locali dell’Ambasciata italiana di Bucarest.

Il ricordo di oggi

Oggi il MACA di Alcamo, prestigiosa sede dell’Arte Contemporanea Siciliana, presenta le nuove opere pittoriche di un progetto che GIKO ha continuato ad accrescere negli anni, sentendolo sempre più culturalmente vicino al momento attuale, volendone omaggiare lo scopritore nel momento della sua scomparsa.

Ed è in questa dimensione atemporale che si sviluppa il progetto di GIKO che, partendo da una indagine scientifico religiosa sulla creazione dell’universo, la porta anche a considerare la condizione dell’attuale società liquida ed indeterminata, che cambia e si distrugge, ristrutturandosi e rinnovandosi con estrema velocità.

Colore e non colore, cerchio e nebulose, immagine e vuoto, il tutto all’interno di un continuo fluire delle forme, che tutto rappresentano e tutto contengono in un incessante divenire tra creazione e dissoluzione, rinascita e disgregazione, metafora della nascita della vita tra fede e scienza.

Un Unicum temporale dal quale si sprigiona la creazione che diventa forza motrice dell’universo che si espande e si ritrae, “Ed in questa evoluzione, GIKO ritrova la forza rigeneratrice puntata sul cerchio che è allo stesso tempo stabile ed estremamente dinamico, preciso senza essere statico, culla di rossi e di arancioni, energia vitale e consapevole” (M. Reggiani).

Le sue pennellate, dal nero, quale elemento primordiale, esplodono e si evolvono in strutture sempre più cromaticamente elaborate, in una successione di opere dalla giustapposizione tonale, conferendo all’interno della struttura dei dipinti presentati, un movimento che plasma e trasforma dinamizzando il suo modo di fare Arte. “Omaggio a Higgs” rappresenta il confronto tra due tesi in contrasto tra loro nell’eterna dualità tra scienza e fede. L’Artista, pur manifestando la propria tesi, non si sottrae al dubbio che ci dà la certezza che ogni sforzo sia utile per trovare risposte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.