Shopping e tecnologia: 5 app che ti permettono SEMPRE di risparmiare sulla spesa

StrettoWeb

Le applicazioni hanno diversi vantaggi: facili da usare, sempre disponibili e molto spesso a costo zero. Tuttavia se utilizziamo la keyword ‘app risparmio spesa’ ci ritroviamo davanti ad un elenco infinito di applicazioni. Risulta quindi difficile capire quale scegliere e quale è davvero utile nella nostra vita quotidiana.

Per farvi risparmiare tempo e denaro abbiamo quindi deciso di presentare 5 applicazioni disponibili su Google Play e Ios che noi stessi abbiamo provato per un mese e ci hanno permesso di risparmiare SEMPRE sulla spesa.

Kimbino – Ultimi volantini questa app permette di trovare facilmente offerte e sconti disponibili nei negozi della propria zona. Una volta impostata la città si possono sfogliare i volantini dei principali negozi nelle vicinanze. Non solo alimentari, ma anche prodotti per la casa, per il giardino, per l’arredamento e molto altro. Interessante l’opzione ‘cerca’ che permette di visualizzare in quali negozi è presente in offerta l’articolo di cui abbiamo bisogno. Too good to go una delle applicazioni che è stata accolta meglio dal pubblico, ne ha parlato anche il ‘The Guardian’. Il successo è legato al fatto che questa applicazione unisce il risparmio alla sostenibilità alimentare, e poi ogni tanto è possibile togliersi qualche sfizio in quanto anche ristoranti, bar, panifici e pasticcerie offrono prodotti e pasti a prezzi molto convenienti. Purtroppo non sempre c’è un negozio nelle vicinanze che aderisce, ma sull’app si trovano box dispensa che vengono inviati al proprio indirizzo direttamente dalle aziende alimentari. IntelliList: Lista della spesa questa app è perfetta per chi vuole organizzare la spesa alla perfezione. Non solo è possibile creare una lista della spesa, in modo da non acquistare prodotti che non servono, ma si può indicare il prezzo a cui si acquistano. Questo permette di controllare se le promozioni attive in un negozio sono davvero convenienti. HNGRY – Spesa e scorte questa app ci ha permesso di risparmiare perché se usata con costanza permette di acquistare solo quello che davvero serve in casa. Inoltre, avere sotto controllo quello che è presente nella dispensa riduce il numero di viaggi al negozio e permette di organizzare al meglio gli acquisti. Se non bastasse ci indica da quanti giorni abbiamo comprato prodotti freschi, nessun rischio di buttare via frutta, verdura, carne o pesce perché deteriorati. App dei supermercati. Grazie a queste app siamo riusciti a risparmiare SEMPRE sulla spesa. Ormai tutte le catene di supermercati hanno una propria app come LIDL, CONAD, BENNET, DESPAR ecc. Prima di iniziare la spesa in uno di questi negozi ricordate di crearvi un profilo e scaricare l’app dedicata, spesso le promozioni sono destinate solo a chi ha la tessera fedeltà o l’app.

Cosa abbiamo capito da questa esperienza? Le applicazioni per fare la spesa sono molto più importanti di quello che si pensa. Utilizzando queste 5 app ci siamo accorti che non solo abbiamo risparmiato, ma siamo riusciti ad organizzare molto meglio la spesa. Il risultato? Abbiamo mangiato meglio, scegliendo prodotti di qualità, cimentandoci con sapori e cibi nuovi e utilizzando il tempo normalmente dedicato alle corse all’ultimo minuto al supermercato per cucinare menù più elaborati e gustosi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.