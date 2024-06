Shock nel cosentino: uomo muore schiacciato da un carro della frutta

StrettoWeb

Domenica nera per lo il territorio dello Ionio Cosentino: un uomo di 51 anni, residente da anni a Corigliano-Rossano, ha incontrato la morte questa mattina in un frutteto del comune di Cassano all’Ionio. L’operaio, di origine russe, è rimasto schiacciato da un carro della frutta che è finito poi in un canalone. Inutili, purtroppo, i soccorsi: nonostante l’arrivo tempestivo dell’ambulanza e dei vigili del fuoco del dipartimento di Castrovillari non hanno potuto fare nulla. Il carro è stato sollevato con l’ausilio di un autogru per estrarre il corpo senza vita dell’uomo. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

