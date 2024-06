La sfida di Anthony Andaloro, battere il record del mondo di guida al buio

StrettoWeb

Ci siamo, Anthony Andaloro è pronto a mettersi ancora una volta in gioco per superare un altro straordinario limite, battere il record del mondo di guida al buio. Anthony è ormai un volto noto nel mondo della ristorazione e della gastronomia a livello internazionale, questo grazie alla sua professionalità, ma anche al suo continuo impegno nel mondo della solidarietà e nella lotta per i diritti e l’inclusione della disabilità.

Anthony, adesso ha deciso di uscire dalla cucina per mettersi alla guida di una vettura per battere un record incredibile, quello di guida al buio. Chi lo conosce, in fondo, se lo aspettava, infatti Anthony è storicamente appassionato di auto e moto, ed è anche stato un driver da Rally, pertanto tornare in auto, per lui, è un po’ come chiudere il cerchio. Ma come è possibile un cieco alla guida di un’auto? E’ possibile grazie al Project Manager Omar Frigerio del Gruppo Patentando che da anni lavora per la sicurezza stradale, e la sensibilizzazione verso la disabilità, un gruppo unico al mondo a curare stati d’ansia e attacchi di panico alla guida (Amoxofobia).

Grazie al progetto Guida al buio GAB Therapy, Andaloro il 10 maggio scorso a Como, presso la sede di Patentando, ha provato questa meravigliosa esperienza al buio, rimanendone affascinato. Una gioia e una soddisfazione, quelle provate da Anthony, che sono state possibili grazie alla sua dolce metà Carmelita, la quale, conoscendo il suo immenso desiderio di rimettersi almeno per un’ultima volta al volante, ha contatto Guida al buio per realizzare il suo sogno.

Ma come abbiamo detto, Anthony non vuole fermarsi ad una semplice prova di guida al buio, ora vuol battere il record mondiale su pista, record realizzato nel 2017 e tutt’oggi detenuto dal progetto di Guida al Buio di Omar Frigerio sul circuito di Castelletto di Branduzzo (PV).

Ed è Proprio sul Circuito di Castelletto di Branduzzo che Anthony Andaloro, affiancato e guidato dal pilota e istruttore Omar Frigerio, sabato 29 Giugno effettuerà le prove su pista di guida totalmente bendato. Adesso non ci resta che fare il tifo per Anthony, pronto a mettersi in pista per la conquista del record. Si inizia sabato con la prima accelerata verso la gloria…

Andaloro e Frigerio ringraziano di cuore Adriano Monti Titolare del Circuito di Castelletto di Branduzzo per la sua grande disponibilità a mettere a disposizione il circuito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.