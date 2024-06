Serie D, Nissa all’assalto. Il Presidente sul mercato: “budget importante, annunceremo alcune bombe”

StrettoWeb

Più che uno spauracchio, più che una outsider. La Nissa, nel prossimo girone I di Serie D, potrebbe essere una delle favorite. Presto per esserne certi, ma non per farsi un’idea sul prossimo campionato, sempre in attesa che l’organico venga definito con l’eventuale presenza di qualche campana (e capire quali squadre verranno inserite farà tutta la differenza del mondo, considerando che alcune di queste hanno grandi ambizioni). Intanto, restringendo il cerchio a Calabria e Sicilia, e almeno sulla carta, gli addetti ai lavori puntano tutto su Reggina e Siracusa, ma anche – appunto – sulla Nissa.

L’ambizioso imprenditore ciociaro Luca Giovannone ha stravinto il campionato isolano di Eccellenza e ora non è intenzionato a fermarsi. Lo ha detto a più riprese, lo ha ribadito a margine dei Penalty Awards, a Sporticily.it: “noi entriamo con umiltà, essendo una matricola, con il rispetto delle altre squadre. Posso già dire, perché so di aver fatto un budget importante, che entriamo in Serie D non per salvarci ma per molto di più. Ci sono piazze molto importanti come Reggio Calabria, Siracusa e altre città più popolose, ma si gioca in 11 contro 11. Tutti abbiamo l’ambizione di ben figurare e giocarcela contro tutto e tutti”.

E sul mercato: “abbiamo riconfermato 10 giocatori dall’anno scorso su 25. Mancano ancora 15 giocatori, attendiamo che si possano mettere sotto contratto. Dal 1° luglio questo succederà, ogni giorno annunceremo uno o più calciatori, ci saranno anche più bombe. Stiamo trattando pensando a profili di altissimo livello“.

La squadra di Caltanissetta, tra l’altro, brucia le tappe anche oltre il mercato e nei giorni scorsi ha annunciato l’apertura della campagna abbonamenti (che infatti si chiama “C…ome nelle favole”): “c’è una grossa partecipazione di pubblico. Ringrazio i tifosi che ci seguono, ci sono stabilmente 2.000 persone allo stadio e abbiamo fatto due sold out. Questo è solo l’inizio per la città di Caltanissetta e per il suo popolo, che ha fame di calcio”, ha detto in relazione ai numeri della scorsa stagione. Che Giovannone vuole replicare, se non superare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.