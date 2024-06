L’arte della ceramica a Seminara e la sorpresa di Vincenzo Ferraro: donerà la Madonna del Miracolo al Papa

StrettoWeb

“Stiamo realizzando una piccola opera dedicata a Taurianova, alla Madonna del Miracolo, che a breve verrà donata al Papa, sarà una sorpresa. La sto realizzando con il cuore e con tanti sacrifici”. Ad annunciarlo, in un servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Vincenzo Ferraro, artista della ceramica a Seminara che già in passato ha donato opere al Pontefice e che realizza perlopiù forme sacre.

“Questa è argilla-porcellana, perché dobbiamo dare un valore all’opera anche in tema di materia prima”, spiega ancora l’artista mentre è intento a preparare la Madonna del Miracolo. “Io a Seminara lavoro con passione e cura, avendo pure una buona scuola di maestranze sto avendo risultato. Molto gradite anche le opere per il Papa. Continuo a realizzare forme sacre, immagini di Madonne o Gesù”, aggiunge. Di seguito il video con l’intervista completa.

