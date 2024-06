La scuola Antonello di Messina conquista il 2° posto alla Gara degli Istituti Tecnici e Tecnologici di Grafica e Comunicazione

StrettoWeb

L’Istituto di Istruzione Superiore Antonello di Messina celebra un importante traguardo raggiunto nella recente Gara Nazionale degli Istituti Tecnici e Tecnologici di Grafica e Comunicazione promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, svoltasi il 23 e 24 aprile presso l’Istituto Superiore IIS Giovanni Falcone di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia.

Alla competizione, rivolta a tutti gli Istituti tecnici nazionali dell’indirizzo, hanno partecipato trentacinque scuole italiane, ciascuna rappresentata dal proprio studente più meritevole del quarto anno. L’evento ha offerto due giornate di intensa attività, rappresentando un significativo momento di crescita e confronto sia per gli studenti che per i docenti accompagnatori.

I partecipanti sono stati chiamati a sviluppare un progetto di comunicazione pubblicitaria per una rinomata azienda di design. In questo contesto, la nostra alunna Sofia Fazio, accompagnata dalle docenti di grafica Flavia Tortorella e Serena Amalfi, ha ottenuto un risultato di grande rilievo, classificandosi al secondo posto. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 6 giugno alle ore 10 in diretta streaming.

La soddisfazione dell’Istituto

“Siamo fieri del risultato raggiunto da Sofia, una studentessa attenta, curiosa e costante nello studio e nella ricerca di spunti per la sua crescita personale e professionale”, ha dichiarato il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Laura Tringali. “Con questo importante riconoscimento, Sofia ha portato in alto il nome del nostro Istituto e dell’intero corso di Grafica e Comunicazione dell’IIS Antonello di Messina”. La comunità scolastica esprime il proprio orgoglio e le più sincere congratulazioni a Sofia Fazio, augurandole un futuro ricco di ulteriori successi.

