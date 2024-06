Scholz: “pacchetto di aiuti all’Ucraina entro la fine dell’anno”

StrettoWeb

“Le proposte di pace del presidente russo Vladimir Putin non sono serie. Tutti sanno che hanno qualcosa a che fare con la conferenza di pace che si svolge in Svizzera”. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a margine del G7 che si è chiuso ieri sera in Puglia. In un’intervista con Zdf, Scholz ha ribadito che “Putin ha anche rivelato ciò che gli interessa veramente: la classica conquista imperialista della terra“.

E ha promesso: “il pacchetto di aiuti promesso dai paesi del G7 arriverà in Ucraina entro la fine dell’anno”. “Ora è chiaro per l’Ucraina che riceverà sostegno”, ha spiegato. Allo stesso tempo, “è un messaggio ai paesi che hanno un modo per organizzare il sostegno. Ed è un messaggio a Putin che non è giusto scommettere sul calo del sostegno”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.