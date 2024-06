Rose rosse… in Calabria: Massimo Ranieri pronto a farci emozionare | INFO

StrettoWeb

“Non bisogna mai smettere di sognare. I sogni devono continuare a volare. Sempre…”. Massimo Ranieri torna in Calabria con uno spettacolo che ha già conquistato migliaia di spettatori. Il 21 agosto farà tappa all’Arena del Lungomare di Soverato. Sarà un grande show tra canto, recitazione sketch divertenti e confessioni inedite, il tutto accompagnato dalle più grandi melodie di sempre.

L’evento è organizzato da “L’Altro Teatro” – in collaborazione con “Armonie d’Arte Festival” – ed è realizzato con il patrocino dell’amministrazione comunale di Soverato.

Il cantautore napoletano con “Tutti i sogni ancora in volo” offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio; in scaletta inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi, Pacifico e molti altri.

Ad accompagnarlo sul palco la sua band composta da Seby Burgio al pianoforte, Luca Troll alla batteria, Pierpaolo Ranieri al basso, Tony Puja e Andrea Pistilli alle chitarre, Valentina Pinto violino e voce, Giovanna Perna tastiere e voce, Max Filosi e Cristiana Polegri sax e voce, Arnaldo Vacca alle percussioni.

“La presenza di artisti della caratura di Massimo Ranieri ci riempie di orgoglio. Rappresenta un evento importante – dichiara il sindaco di Soverato, Daniele Vacca – all’interno di una ricca programmazione estiva, pensata e realizzata con l’intento di soddisfare i “gusti” dei cittadini e dei turisti di tutte l’età che decideranno di scegliere Soverato come meta per le proprie vacanze”.

Soverato (21 agosto) e Acri (20 agosto) saranno le uniche due tappe calabresi di Massimo Ranieri. Da domani, venerdì 7 giugno, a partire dalle ore 16.00, saranno aperte le vendite dei biglietti sul circuito Ticketone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.