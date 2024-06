Roberto Vecchioni a Reggio: “i Bronzi sembrano respirare, la Calabria è bellissima” | INTERVISTA

StrettoWeb

Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si è svolta la prima presentazione in Calabria del nuovo libro di Roberto Vecchioni “Tra il Silenzio e il Tuono”, edito da Einaudi. Prima dell’evento il noto cantautore e paroliere ha visitato i Bronzi di Riace: “è la prima volta che vedo dal vivo queste bellezze, le statue sembrano respirare. Io sono appassionato alla Magna Grecia, alla fine in parte siamo tutti greci. La Calabria? E’ una regione bellissima”.

“Il mio libro? E’ in realtà un falso romanzo epistolare perché il destinatario delle lettere non risponde mai, ma al tempo stesso è duale perché il nonno parla al mondo con la consapevolezza di chi ha già le risposte. È il mio corpo che scrive alla mia anima e al suo interno racconto me stesso da quando ho 6 anni ad adesso che ne ho 81 con un realismo terrificante che non è da me”, conclude Vecchioni.

