Ritirato un lotto del nuovo gelato della Nutella | DETTAGLI

Un lotto del nuovo prodotto Nutella Ice Cream è stato richiamato in via precauzione dallo stesso produttore, la Ferrero, per un errore in etichetta. Come si legge nell’avviso di richiamo, pubblicato sul sito web del Ministero della salute dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari, il richiamo è stato disposto per il seguente lotto di produzione L074E32B00 con le seguenti motivazioni “lista di ingredienti non in lingua italiana su uno specifico lotto di barattoli di gelato, prevalentemente distribuito nella regione Campania. Per reperire la lista ingredienti in italiano contattare il numero verde Ferrero al 800 909690 o consultare il sito www.ferrero.it/nutella-gelato”.

