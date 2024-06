“Riportare a Reggio Calabria il commentario della Bibbia stampato nel ‘400”: l’appello della comunità ebraica

StrettoWeb

Un grande pezzo di storia, una testimonianza antichissima della Bibbia, è stata stampata nel ‘400 a Reggio Calabria, all’epoca molto attenta allo studio, alla conoscenza, alla scrittura e alla diffusione della cultura ebraica. Il riferimento è al Pentateuco, il commentario di Rashi – autore francese più tradotto al mondo – stampato nel 1450 da Avraham Ben Garton. Questo testo, però, si trova oggi in originale a Parma, nella Biblioteca Palatina. Fu scoperto dallo studioso e sacerdote Giovanni Bernardo De Rossi e acquistato nel 1816 da Maria Luigia D’Austria, che lo donò alla Regia Biblioteca Parmense.

La comunità ebraica ora chiede a gran voce che quel testo torni nella città nativa, lì dove è stato stampato, ovvero Reggio Calabria, “a testimonianza di quanta presenza ebraica di conoscenza, studio e scrittura – rarissima all’epoca – ci fosse proprio in Calabria e capire da lì quanto e come si è diffuso l’ebraismo nel resto d’Italia e d’Europa”, le parole di Noemi Di Segni, Presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane, a “Buongiorno Regione”, del TgR Calabria.

Le fa eco Klaus Davi, evidenziando quanto importante sia un ritorno di questa testimonianza nella città dello Stretto. “Il ritorno del Pentateuco a Reggio, dove è stato stampato nel ‘400, sarebbe straordinario per la Calabria. Pensate che una Bibbia stampata nel 1300 è stata quotata 7 milioni di dollari come base d’asta, quindi varrà almeno il doppio. Pensate dunque quanto possa valere questo manoscritto. Il mio stimolo è rivolto al Ministro della Cultura Sangiuliano e al Governatore Occhiuto, affinché questo testo torni alla Calabria, per il prestigio internazionale che merita”.

