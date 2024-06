“Resta con me, non partire” e il fidanzato scende prima del decollo: caos in aereo

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto su un volo di Torino diretto a Madrid. Un passeggero, a pochi secondi dal decollo, ha deciso di non partire più, ritardando così di un’ora il volo. Il motivo? La fidanzata lo ha chiamato implorandolo: “resta con me, non partire”. Il mezzo era praticamente coi motori accesi e l’equipaggio stava già illustrando le istruzioni di volo.

E’ stato in questo momento che il passeggero ha chiesto di fermarsi: “Fermate tutto, devo scendere, devo scendere”. Alla fine l’uomo è sceso, senza tante storie da parte degli altri passeggieri e dell’equipaggio, nonostante l’ora di ritardo successiva. “Tutto è avvenuto nella massima tranquillità. Ovviamente – ha spiegato la Sagat, la società che gestisce lo scalo torinese – questo richiede delle tempistiche. Trattandosi di un suo diritto, il passeggero non è stato multato”.

