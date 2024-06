Relazione annuale del sindaco, per De Luca vari incontri pubblici a Taormina

StrettoWeb

Cateno De Luca, giovedì 6 Giugno, consegnerà “la relazione annuale del sindaco”, sul primo anno di attività amministrativa a Taormina. “Potrò rappresentare il grande lavoro che abbiamo fatto per Taormina ad un anno dal nostro insediamento”, rimarca il leader di Sud chiama Nord, impegnato in queste ore negli ultimi eventi per le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno.

Programma

Questi gli incontri pubblici di Cateno De Luca a Taormina: alle ore 15 a Mastrissa, in contrada Rossello; alle 15:45 a Villagonia, nel piazzale della frazione; alle 16:15 ad Isola Bella-Mazzarò, nel piazzale della funivia; alle 16:45 a Mazzeo, in piazza Mazzini; alle 17:15 a Trappitello, in piazza XXV Aprile; e infine alle ore 20 a Taormina centro in piazza Duomo.

