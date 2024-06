Giornata dello Sport, sul Lungomare di Reggio la chiusura del Progetto “Legalità-Scuola-Rugby”

StrettoWeb

Domenica 2 giugno, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport – che sul lungomare di Reggio Calabria ha visto protagonisti migliaia di ragazzi con le loro federazioni ed enti di promozione – si è svolta la manifestazione di chiusura del Progetto “Legalità-Scuola-Rugby” con i ragazzi degli Istituti Comprensivi “Catanoso-De Gasperi” e “Alvaro Scopelliti” di Reggio Calabria.

Il progetto si sviluppa da qualche anno grazie ad una convenzione tra la Polizia di Stato e la Federazione Italiana Rugby con lo scopo di promuovere nelle scuole del Sud Italia un programma volto a evidenziare i valori intrinsechi allo sport del Rugby uniti alla trasmissione del valore della legalità e del rispetto delle istituzioni. II XII Reparto Mobile della Polizia di Stato di Reggio Calabria è stato individuato quale struttura chiamata a fornire il richiesto supporto logistico-organizzativo e a svolgere un ruolo di connessione fra la realtà associativa locale, il C.A.S. Rugby di Reggio Calabria e il Gruppo Sportivo Fiamme Oro-Sez. Rugby.

L’evento, organizzato dalla società C.A.S. Rugby Reggio Calabria, con il proprio presidente Aldo Rositano e i dirigenti Leandro Riso e Paolo Stillittano, in collaborazione con il sostituto Commissario Michele Carilli e i componenti del XII reparto mobile di Reggio Calabria, ha visto la partecipazione del Sig. Questore di Reggio Calabria, Dr Salvatore La Rosa, del Dirigente del XII Reparto Mobile Dr Vincenzo Coccoli, del Presidente Regionale del CONI Maurizio Condipodero ed il rappresentante della Federazione Italiana Rugby Fabrizio Blandi. Per l’occasione, è stato allestito un campo dove i ragazzi/e si sono alternati in varie attività e brevi partitelle con la formula del Tag-Rugby.

