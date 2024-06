Reggio Calabria, Università Mediterranea e Dante Alighieri: le ultime novità dalle parole del Rettore

StrettoWeb

“In queste settimane stiamo mettendo a frutto una sinergia con la Dante Alighieri per i corsi di italiano. Con loro operiamo a livello istituzionale. Siamo disponibili, vigili e in attesa affinché si valuti la nostra disponibilità”.

Così il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti. Lo stesso, a margine dell’evento di oggi – in cui l’ateneo ha presentato ufficialmente l’offerta formativa del nuovo anno – è intervenuto rispondendo a precisa domanda sulla Università per Stranieri Dante Alighieri. In alto l’intervento completo.

