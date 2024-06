Reggio Calabria, arriva la Summer League di Basket: tutte le INFO

StrettoWeb

Arriva “RCL”. Reggio Città di Basket? Con voglia di ripartire, ricordando i fasti che furono ma guardando al presente ed al futuro. Sabato 22 e domenica 23 giugno 2024, al Palalumaka di Reggio Calabria, due giorni di approfondimenti, clinic tecnici, basket mercato e tante partite.

“Dare un’opportunità e visibilità a dei ragazzi che sono alla ricerca di un contratto per la prossima stagione è l’obiettivo principale della nascita di questa Summer League. un torneo mai disputato a Reggio Calabria – ha affermato l’organizzatore Roberto Filianoti – Dobbiamo fare crescere il movimento cestistico a Reggio e crediamo fortemente che questo sia uno dei tanti modi giusti per farlo! Ci siamo accorti che c’è molta curiosità e voglia di partecipare. Tante società siciliane saranno presenti, come tanti amici e procuratori. Manca poco più di un mese e non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura estiva”.

Cosa è la Summer League

Non solo spiagge da sogno, Lidi, discoteche e panorami mozzafiato, dunque. Dopo i fasti di manifestazioni come lo Streetball, il PlayGround League e non solo, la città dei Bronzi vuole mandare in scena una “Lega Estiva”. Da tanti anni, in svariate città d’Italia si gioca un cinque contro cinque per mettere “in vetrina” atleti in arrivo da tutta Italia. Agenti sportivi, atleti, giovani e senior, in orbita dalla B alle giovanili, invitati alla kermesse reggina. Che si aprirà con un clinic tecnico in campo alle ore 10 del 22 giugno i quali includerà tre elementi di spicco della pallacanestro italiana come Giovanni Benedetto, Giuseppe Lopetuso e Domenico Bolignano.

Gli argomenti affrontati

Ecco gli argomenti che verranno affrontati durante il clinic: – Giuseppe Lopetuso e Domenico Bolignano, in combinata, parleranno di come “Il gioco decide l’allenamento”; Giovanni Benedetto parlerà della “Costruzione di un attacco basato sul movimento di giocatori e palla”. Il clinic è un’opportunità che l’organizzazione della RCL offre gratuitamente al territorio e agli addetti ai lavori della palla a spicchi.

Rcl sarà una vetrina per le società, un momento per parlare di basket mercato accanto a tanta pallacanestro per atleti in arrivo da tutta Italia. Rac sarà media partner dell’evento e trasmetterà in diretta le sfide con la voce di Giovanni Mafrici. Tante le adesioni: dalla Lombardia al Lazio, dalla Sicilia al Veneto, dal Friuli alla Toscana con accanto, una massiccia presenza di atleti calabresi in arrivo da Reggio Calabria, Castrovillari, Catanzaro, Vibo Valentia e non solo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.