Reggio Calabria, successo per la Gara del Dolce dell’Ass. in Cammino (Bovetto): le torte vincitrici

Si è conclusa con successo la quarta edizione della Gara del Dolce organizzata dall’Associazione in Cammino, presso i locali della stessa al bivio Trumbacà-Bovetto, zona sud di Reggio Calabria. La competizione si è tenuta nella serata di ieri e ha visto la presenza di cittadini della comunità e non solo, curiosi e appassionati. Tra questi anche i partecipanti, di tutte le età, che hanno presentato alla platea le proprie torte.

Una giuria composta da tre persone ha giudicato ogni dolce, decretando il vincitore del più buono e del più bello esteticamente. Ad aggiudicarsi così il premio come più buona la Torta Dolce Velotta, una deliziosa sette veli realizzata da Sonia Sitibondo; come più bella la Cassetta di Frutta, un dolce a forma proprio di cassetta di legno, con la frutta all’interno. La vincitrice di quest’ultima torta è Maria Marino. Al termine della gara il Presidente dell’Associazione, Antonino Anghelone, ha consegnato il premio ai vincitori e subito dopo il pubblico presente si è potuto avvicinare per assaggiare un pezzo di ognuna delle torte presenti. Risultato? Sono andate a ruba in pochi minuti.

Nella gallery a corredo tutte le foto della gara, dai giurati alle vincitrici passando per le torte vincitrici e non solo.

