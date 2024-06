Reggio Calabria, gli studenti del Panella si ritrovano per festeggiare i 50 anni dal diploma di maturità

StrettoWeb

Gli ex studenti della 5 F Elettricisti dell’I.T.I./A. Panella anno scolastico 1973/1974 hanno voluto incontrarsi, per vivere una giornata all’insegna dell’allegria e dei ricordi e così si sono trovati venerdì 28 giugno presso un noto locale della città, sono arrivati in tanti per riabbracciarsi e raccontarsi come sono trascorsi questi cinquanta anni dal diploma, riscoprendo, ancora una volta, il valore di stare assieme.

Tutti sono stati rintracciati e in 18 hanno aderito all’iniziativa; qualcuno non si era più visto dal tempo degli esami, ma cinquant’anni sono stati cancellati in un lampo, durante il pranzo, tra una risata ricordando i vecchi episodi divertenti e una lacrima per il tempo che passa inesorabile sono stati ricordati con affetto i cinque compagni che negli anni sono venuti a mancare.

Un tumulto di emozioni, gioie e speranze giovanili riaffiorate, nostalgie, malinconie e racconti di vita hanno aperto l’album dei ricordi arricchito da aneddoti di pagine vissute. Sono diventati nel frattempo genitori, nonni e sono tornati con la memoria al periodo scolastico, quando il futuro era ancora da disegnare e definire. Tra di loro anche alcuni docenti: Ing Salvatore Bencivinni (ex rappresentante di classe); Ing. Gaetano Spadaro; Ing. Vincenzo Cannizzaro i quali hanno sempre mantenuto un affettuoso legame con gli ex studenti. Per concludere felicemente questa fantastica reunion come allora in classe in una perfetta giornata di scuola il fatidico appello:

5° F Elettricisti I.T.I. -A. Panella Anno 73/1974:

Aricò Giuseppe, Barberio Giuseppe, Barreca Fortunato, Bevacqua Francesco, Cara Giuseppe, Carrisi Antonino, Catalano Giuseppe, Chiofalo Giuseppe, Diana Giuseppe, Minutolo Vincenzo, Moschera Ignazio, Nava Giuseppe, Neto Antonino, Novena Benedetto, Polimeni Antonino, Raffa Antonio, Scevola Domenico, Valenti Pietro.

E’ stata una vera e propria festa con grandi abbracci e brindisi al termine della rimpatriata sono state consegnate le pergamene ricordo ai professori a testimonianza dell’affetto e della stima per la felice esperienza vissuta insieme e a tutti i partecipanti con l’impegno di ritrovarsi ancora spesso.

