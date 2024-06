Reggio Calabria, i sindacati esultano: “sbloccato il pagamento del salario accessorio dei dipendenti del Comune”

StrettoWeb

“In data 22 maggio 2024, a seguito di incontro di Delegazione trattante con le OO.SS., la Cisl FP di Reggio Calabria, unitamente ad altra Organizzazione Sindacale e parte delle RSU, hanno sbloccato il pagamento del salario accessorio di tutti i dipendenti del Comune di Reggio Calabria relativo all’anno 2023, ponendo fine ad una situazione di stallo che gravava sugli stessi lavoratori, soprattutto in un contesto socioeconomico particolarmente gravoso”. E’ quanto si legge in una nota di CISL FP firmata congiuntamente dai segretari Giuseppe Falcone e Vincenzo Sera.

“La soluzione, cui si è giunti dopo attente riflessioni e confronti con la Parte pubblica, è stata quella di minor sacrificio per tutti i lavoratori e in linea con l’unica possibilità prospettabile. La Cisl FP ha ampiamente apprezzato l’Amministrazione e nello specifico la Delegazione trattante, composta dal Segretario Generale, Dott.ssa Criaco, dal Direttore Generale, Avv. Demetrio Barreca, e dalla Dirigente Risorse Umane, Avv. Iolanda Mauro, i quali hanno dimostrato, come sempre, peraltro, che con il dialogo e il buon senso, si possono risolvere i problemi, senza recare danno ai lavoratori; quindi, come già annunciato, si sono sbloccati i pagamenti di tutti gli istituti contrattuali relativi all’anno 2023, che, come promesso, nei primi giorni del mese di giungo C.A. verranno liquidati a tutti i lavoratori; sono state inviate le schede di valutazione anno 2022 dei singoli dipendenti ed entro luglio 2024, finite le varie procedure, verranno anch’esse liquidate; entro fine anno così sarà anche per le schede di valutazione anno 2023; in queste ultime settimane è stata definita la progressione economica orizzontale anno 2021 e i tabellari degli aventi diritto già adeguati, nonché in attesa degli arretrati che anch’essi a breve arriveranno; inoltre, è stato aumentato il valore del buono pasto per tutti i dipendenti, portandolo all’importo massimo previsto dalla legge; si sta procedendo, avendo effettuate le assegnazioni del budget dello straordinario anno 2024, settore per settore, alla relativa liquidazione”.

“La Cisl FP ha sempre confidato giustamente, come dimostrano i fatti, nelle capacità del Direttore Generale, del Segretario Generale e del Dirigente Settore Risorse Umane, nonché dei loro validi collaboratori, i quali hanno, ad oggi, mantenuto gli impegni presi. Fare sindacato è innanzitutto dialogo e condivisione di idee per innovare la Pubblica Amministrazione, tutelare i lavoratori e il mondo del lavoro, principi che sono ampiamente condivisi da questa Pubblica Amministrazione”, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.