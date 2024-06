Reggio Calabria, Serena Bortone in città per presentare il suo libro

StrettoWeb

Serena Bortone, giornalista Rai, presenta a Reggio Calabria il suo primo romanzo edito da Rizzoli intitolato “A te vicino così dolce”. La presentazione avverrà domani, venerdì 21 giugno alle ore 18:30, nello spazio antistante la Libreria Ave Ubik.

L’autrice dialogherà con Fulvio D’Ascola, con un viaggio emozionale tra le pagine di un libro in cui si racconta una stagione della vita in cui i sentimenti sembrano prevalere su tutto trascinandoci in un vortice oscillante tra illusioni e ritorni alla realtà.

