Reggio Calabria, scoppio bombola di gas in via Verdirame: “dopo settimane ancora ci sono vetri a terra”

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente alla presenza di detriti, ancora dopo settimane, in via Verdirame a Reggio Calabria, dopo lo scoppio della bombola di gas.

Il lettore afferma: “segnalo che a settimane oramai trascorse dall’esplosione di gas in Via Verdirame, nessuno ha inteso di provvedere alla rimozione dei detriti rimasti. Come si può vedere dalla foto allegata vi sono anche numerose schegge di vetro che permangono in una strada dove funziona una scuola e quindi con passaggio di bambini. Mi auguro che di competenza si scuota dal torpore e si attivi per una pulizia del tratto interessato”.

