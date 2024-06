Reggio Calabria, Ripepi: “Falcomatà si dimetta, il commissariamento è una sciagura”

StrettoWeb

Massimo Ripepi, leader di Rivoluzione Rheggio ed esponente di Alternativa popolare, nella tradizionale diretta social, è preoccupato ma nello stesso tempo combattivo. “Sono giornate difficili per la nostra città a causa dell’inchiesta in cui è coinvolto Falcomatà, insieme a Sera e Neri. Lo considero il momento peggiore della storia di Reggio e, in città, si respira un’aria pesante“, rimarca Ripepi.

“Ricordiamoci che la città proviene da 18 mesi di commissariamento ingiusto dopo lo scioglimento con Arena e da 10 anni di Falcomatà che hanno raso a suolo la città. Il sindaco si metta una mano sulla coscienza e si dimetta, magari ci evitiamo il commissariamento. Io sto lavorando duramente per allestire 10 liste e riportare Reggio dove merita”, conclude Ripepi.

