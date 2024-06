Reggio Calabria su Rai 2: le bellezze storiche, artistiche e culinarie nel servizio di Eat Parade con lo Chef Cogliandro | VIDEO

StrettoWeb

Le immagini della Via Marina, del mare, dello Stretto, dell’Arena, dei Bronzi, delle statue di Rabarama. Reggio Calabria e le sue bellezze – artistiche, architettoniche, storiche, culinarie – dall’alto e da ogni angolazione, grazie a uno dei suoi rappresentanti migliori, lo Chef Filippo Cogliandro. Il cuoco reggino è stato infatti protagonista di un servizio andato in onda su Rai 2, nella rubrica “Eat Parade”.

Nel filmato, Cogliandro esordisce precisando che, prima di immergersi nel mondo della cucina, le sue aspirazioni erano altre. “La mia idea era il seminario, volevo fare il Prete da ragazzo. E’ durata tanti anni, poi nella vita bisogna scegliere e così arriva la cucina, dopo 6-7 anni. Mi rendo conto che il territorio si sa esprimere in maniera interessante, con le materie prime”. E così il servizio si sposta sulle bellezze culinarie del territorio, quelle identitarie. Ma anche sulle bellezze artistiche. Perché Filippo Cogliandro è anche un amante dell’arte, arte che colora il suo Ristorante, L’A Gourmet L’Accademia.

Lo Chef è anche un simbolo di legalità, di anti ‘ndrangheta, in un territorio che purtroppo negli ultimi giorni è tornato alla ribalta nazionale in negativo per la maxi inchiesta “Ducale”. Ma grazie alla cucina, all’arte, alla sua cordialità e gentilezza, Cogliandro è sicuramente un simbolo positivo e bello di Reggio Calabria. E su Rai 2 illustra alcuni suoi piatti tipici, che sfruttano i prodotti del territorio: bergamotto, ricotta aspromontana, pesce spada. “Questa è Reggio Calabria” spiega poi il cuoco, che nell’ultima parte del servizio si sposta tra Corso Garibaldi e Lungomare, tra Teatro Cilea, Colonne di Tre Soldi e Bronzi di Riace.

“Reggio Calabria è una città bellissima, soltanto che bisogna venirci per saperlo”, evidenzia il conduttore. Così Cogliandro ne approfitta per esaltare l’arrivo di Ryanair, dei nuovi voli e dei turisti. In alto il servizio completo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.