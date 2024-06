Reggio Calabria, perdita idrica in centro storico. Un lettore: “non possiamo neanche uscire di casa”

StrettoWeb

“Sono un signore che abito in Via Reggio Campi Rione G via A 7a Reggio Calabria. Voglio segnalare che, da circa due mesi c’è una perdita d’acqua di fronte casa mia. Interpellato il Signor Brunetti diceva che provvederà. Ad oggi questa perdita d’acqua non è stata ancora effettuata. Vorrei precisare che più di una volta, mentre uscivamo di casa aprendo il nostro portone, alcune macchine passando ci hanno fatto come si suol dire la doccia. Un Rione completamente abbandonato, sembriamo un Rione da terzo mondo e facciamo parte del Centro storico. Che vergogna!”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria indignato per le condizioni in cui versa il centro storico della città. Il lettore afferma che ha difficoltà ad uscire di casa a causa dell’enorme perdita idrica.

