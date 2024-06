Reggio Calabria, il Panella – Vallauri si è classificato 3° al Concorso Nazionale GEWISS

StrettoWeb

Giovedì 9 maggio si è svolta presso il Gewiss Experience Center – GEC di Cenate Sotto (BG), la cerimonia di premiazione della XI edizione del concorso nazionale “Un Progetto di Classe” promosso dalla GEWISS Academy, rivolto a tutti gli istituti di istruzione e formazione secondaria presenti sul territorio italiano e internazionale.

La cerimonia ha visto 20 studenti delle classi dell’indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria aggiudicarsi il terzo premio per il progetto di illuminazione di un Parco Commerciale denominato Centro del Mediterraneo Shopping Center.

Il tema del Concorso per l’anno scolastico 2023/2024 “LIGHT UP THE PERFORMANCE”, chiedeva ai partecipanti di proporre per un CENTRO COMMERICIALE soluzioni illuminotecniche

innovative volte a garantire il raggiungimento dei valori illuminotecnici (secondo le normative) per arrivare alle migliori performance in termini di:

Scelta consapevole di prodotti orientati all’efficientamento energetico e alla fornitura di corretta qualità della luce per i contesti selezionati;

Rispetto delle principali normative illuminotecniche interessate dalle aree;

Contributo delle soluzioni illuminotecniche al design complessivo delle aree;

La progettazione di almeno 4 spazi, 2 interni e 2 esterni di un centro commerciale

Su tali indicazioni il prof. Sebastian Ragonese, in qualità di referente del progetto, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Teresa Marino, con la preziosa collaborazione dei professori Francesco Romeo, Cuzzocrea Stefano, Marateia Giuseppe, Falco Fiore Giovanni, e dei docenti ed assistenti tecnici dei laboratori dei dipartimenti dei vari indirizzi, hanno lavorato meticolosamente, coinvolgendo tutti gli alunni.

Motivo di grande orgoglio per i ragazzi, il giudizio espresso dalla Commissione durante la fase di premiazione che ha evidenziato la realizzazione di un progetto molto articolato, con incluso diversi ambienti anche su più livelli, (il progetto da regolamento chiedeva 2 aree esterne e 2 interne), la scelta dei corpi illuminanti coerenti con gli ambienti, attribuzione dei corpi illuminati nei punti giusti, la relazione tecnica precisa e puntuale in ogni particolare, con la spiegazione dettagliata di calcoli, riferimenti di normative e procedure utilizzate, il plastico elettrificato e realizzato con estrema cura e nei minimi particolari, quasi si trattasse di una tesi universitaria, video coinvolgente e ben fatto, ottima progettazione con il software Dialux, tutto a dimostrazione di una capacità tecnica da progettisti consolidati.

Quest’anno gli alunni hanno dedicato il progetto ad una persona molto speciale, il carissimo professore Ing. Giovanni Macri’, il quale, fino allo scorso anno ha fatto parte del team che ha portato la scuola al primo premio nell’edizione precedente del concorso. Tutti gli studenti alla fine della premiazione hanno ricevuto in premio dei gadget e un attestato di partecipazione al concorso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.