Reggio Calabria, nuova tegola su Falcomatà: i Carabinieri sequestrano il cantiere dell’ex Orchidea per irregolarità

Sulla recinzione del cantiere dell’ex cinema Orchidea, sul Lungomare di Reggio Calabria, è stato affisso ieri un cartello del Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro che hanno predisposto il sequestro preventivo dello stesso cantiere per riscontrate irregolarità. Nei mesi scorsi il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, aveva promosso e pubblicizzato molto questi lavori che però già dopo lo sgombero dei locali dai vecchi videopoker, si erano impantanati nel solito “nulla di fatto” tipico di tutti i lavori pubblici dell’ultimo decennio a Reggio Calabria.

Adesso addirittura il sequestro per irregolarità riscontrate dalle autorità competenti: è l’ennesima tegola nei confronti di una città e dell’Amministrazione che – per bocca del Sindaco – lo scorso anno iniziava il suo “terzo tempo” con l’obiettivo di risollevare Reggio dal degrado e rilanciare opere pubbliche e cantieri.

