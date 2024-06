A Reggio Calabria nasce Osteo&fisiolife, nuovo studio specializzato in fisioterapia con metodi innovativi per tutelare il benessere del corpo umano

StrettoWeb

Nel cuore di Reggio Calabria, al civico numero 30 di via Marianazzo, è nato “Osteo&fisiolife”: un’eccellenza per la fisioterapia più specializzata e innovativa. Lo studio è guidato da Ilenia Anile, fisioterapista specializzata in linfodrenaggio e dermatofuzionale /fisioestetica. Osteo&fisiolife si occupa di prevenire e curare problemi legati all’apparato muscolo-scheletrico, patologie ortopediche neurologico e viscerale.

In particolare, opera per prevenire:

Mal di schiena o lombalgia;

Sciatalgia o lombosciatalgia;

Cervicalgia e vertigini

Cervicobrachialgia;

Ernia del disco;

Colpo di frusta;

Lombalgia acuta o “colpo della strega”;

Fratture ossee;

Contusioni, distorsioni o lussazioni;

Infiammazioni articolari;

Riabilitazione post-intervento;

Riabilitazione dopo impianto di protesi;

Difetti di postura;

Rieducazione posturale globale metodo “Souchard e Mezieres” per Scoliosi, dorso curvo, iperlordosi;

Traumi muscolari: strappi muscolari, lesioni o contratture;

Lesioni parziali o totali dei tendini;

Lesioni dei legamenti;

Sindrome del tunnel carpale;

Disordini podalici

Disfunzioni viscerali (tra i più comuni reflusso gastro esofageo e problematiche gastrointestinali .. ecc)

Artrosi;

Artriti;

Tendiniti;

Epicondiliti;

Rinforzo muscolare

Linfodrenaggio

Fisioestetica

Osteopatia

Lo studio si avvale anche dell’utilizzo della terapia fisica strumentale quali

Tecar terapia

Onde d’urto ems

Elettroterapia

Ultrasuoni terapia

Magneto terapia

Tra i servizi principali c’è quello dell’osteopatia: è una terapia manuale, complementare alla medicina classica, incentrata sulla prevenzione e salute della persona piuttosto che sulla malattia. L’osteopata a seguito di una attenta anamnesi sul paziente tratta attraverso l’uso delle sole mani le disfunzioni osteopatiche ossia le riduzioni della mobilità dei tessuti o di una articolazione che causa un’alterazione dell’equilibrio generale della persona.

I principi fondamentali su cui si fonda l’osteopatia sono quelli di considerare:

Unità corpo considerando l’essere umano come un unita funzionale

Autoregolazione a seguito dei trattamenti osteopatici il corpo avrà la possibilità di creare in autoregolazione e autoguarigione

Interazione tra struttura e funzione dove ogni struttura corporea governa la funzione (movimento) e viceversa

Terapia razionale: alla ricerca della disfunzione primaria che ha generato il dolore

Valutazione posturale e Foot Analyzer

Foot Analyzer è un dispositivo che consente di catturare l’immagine del retropiede per la valutazione di varismo/valgismo e l’acquisizione di immagini da un Podoscopio attraverso una telecamera che permette l’acquisizione e gestione delle immagini dell’appoggio plantare e del retropiede, archiviabili nella cartella del paziente; i dati sono ripetibili e confrontabili tra la prima e le successive visite per valutare i miglioramenti del paziente e per permettere al fisioterapista di elaborare una diagnosi da condividere in formato elettronico o cartaceo con altri specialisti.

Rieducazione posturale globale metodo Souchard e Mezieres

È un trattamento manuale che avviene a seguito di un’attenta analisi dei sintomi e cause che hanno portato ad una disfunzione posturale.

L’ assetto corporeo è influenzato da catene coordinazione neuromuscolare, che per funzionare correttamente necessitano di essere mantenute o riportate in una situazione di bilanciamento: uno dei punti cardine della RPG è la valutazione posturale, propedeutica e indispensabile al trattamento. Quest’ultima, attraverso la simultaneità delle correzioni dei compensi messi in atto dal paziente per evitare il dolore, permette di individuarne la causa che verrà successivamente trattata attraverso una terapia individuale e personalizzata, che evita ogni recidiva.

Durante le posture di cui si avvale la RPG, vengono eseguite delle correzioni articolari rispettando l’allungamento delle catene muscolo scheletriche di coordinazione neuromuscolare. A tali posture viene associata la respirazione, fondamentale per il mantenimento delle correzioni da adottare. Il trattamento richiede la partecipazione attiva del paziente.

A COSA SERVE IL METODO SOUCHARD – Ernie del disco, spondilolistesi, lombalgie, mal di testa, nevralgie ma anche dolori reumatici, tensioni, dolori localizzati, difficoltà nei movimenti, disturbi circolatori, problemi post traumatici, alterazioni posturali e disturbi digestivi: il metodo Souchard si rivela efficace sia per trattare tutte queste patologie che per migliorare la postura in generale. Con l’aiuto della RPG è possibile combattere sedentarietà e cattive abitudini motorie, traumi e sforzi eccessivi, posizioni forzate o

mantenute a lungo (lo sa bene chi lavora in ufficio, costretto a stare seduto davanti la scrivania per ore), ma anche ansie e preoccupazioni, di frequente responsabili di anomale tensioni muscolari che possono ripercuotersi sulla postura, sbilanciandola.

Linfodrenaggio e Fisioestetica

La fisioterapia Dermatofunzionale/fisioestetica è un ramo della fisioterapia che si occupa della riabilitazione del sistema tegumentario e che quindi interviene nei disturbi basati su alterazioni della funzionalità della pelle.

Le patologie trattate sono: diastasi addominale post parto e dopo esiti chirurgici, linfedema e Lipedema, cicatrici post interventi, Panniculopatia (cellulite), mamme in dolce attesa che spesso sono accompagnate da gonfiore e pesantezza agli arti inferiori. I nostri trattamenti si basano principalmente su un recupero funzionale del tessuto ristabilendo benessere fisico tramite tecniche manuali e strumentali, quali linfodrenaggio (Metodo renata frança e Leduc), esercizi ipopressivi con una rieducazione diaframmatica, onde d’urto e Tecarterapia

L’obiettivo di “Osteo&fisiolife” è quello di prendersi cura dei pazienti con professionalità e umanità. Per informazioni è possibile contattare il 3883443249 e seguire la pagina instagram https://www.instagram.com/osteo_fisio_life_/

