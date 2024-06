Reggio Calabria, il murale di protesta a Mosorrofa | FOTO

StrettoWeb

Da qualche giorno, sul muro del vecchio campo sportivo di Mosorrofa, campeggia un murale di protesta contro l’amministrazione comunale di Reggio Calabria. “Qualcuno ha voluto esprimere la sua protesta in modo eclatante, sarcastico e diremmo anche “poetico” contro l’ennesima promessa mancata da parte dell’amministrazione comunale. Lì dove si sarebbe dovuto realizzare un piccolo parco ludico, in un’area completamente abbandonata (come si vede in alcune foto), sorge ora un finto parco giochi; delle giostrine tutte nere, in segno di lutto o perché qualcuno ha rotto i co…lori; l’iconica bambina di Bansky protesa verso un palloncino sgonfio che cade a terra piuttosto che volare in alto”, E’ quanto scrive sul proprio profilo social il gruppo Attiva Mente.

“Il tutto incorniciato da due inequivocabili, ironiche frasi di protesta. Non si può non condividerlo. Cosa che speriamo facciano tutti coloro che amano Mosorrofa. Serve a dare forza alla rabbia e alle speranze di chi vive in una periferia abbandonata a sé stessa, priva di spazi vitali e dei servizi di base”, conclude il gruppo Attiva Mente.

