Reggio Calabria, proseguono gli incontri partecipativi dei progetti PinQua

Prosegue il percorso partecipativo relativo agli interventi previsti dal programma PinQua sulla qualità dell’abitare nella Città di Reggio Calabria. Dopo il primo incontro, tenutosi all’Istituto Maria Ausiliatrice nel rione Modena, domani, giovedì 27 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la Saletta Formazione del Comando della Polizia Locale in viale Aldo Moro, si terrà il secondo degli appuntamenti in programma.

Alla presenza dell’Assessore Elisa Zoccali e dei tecnici impegnati nella redazione dell’iter progettuale, saranno illustrati i dettagli dell’intervento denominato R.E.G.I.A. “Riqualificazione ecologica grandi interventi ambientali”, un sistema di tre interventi che insisteranno nell’area adiacente allo Stadio Oreste Granillo al confine con il Parco Lineare Sud, il viale Aldo Moro, piazza della Pace, la via Galileo Galilei e le aste del Calopinace dal Cedir a via Barlaam in entrambe le direzioni.

