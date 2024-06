Reggio Calabria, l’inchiesta su Falcomatà a 6 colonne sui quotidiani: così la ‘Ndrangheta ha conquistato Palazzo San Giorgio

StrettoWeb

Il caldo tema di questi giorni dell’inchiesta Ducale relativa agli scambi elettorali politico-mafiosi a Reggio Calabria in occasione delle elezioni Comunali del 2020 e che vedono coinvolto il sindaco Giuseppe Falcomatà, stanno facendo il giro del mondo. Anche La Verità ha dedicato una pagina alla vicenda che sta portando Reggio Calabria su tutte le pagine di giornale e su tutti i telegiornali per un caso poco edificabile per la città.

