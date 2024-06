Reggio Calabria a Euro 2024: Tommaso Buffon con il tricolore in mondovisione!

StrettoWeb

Un pezzettino di Reggio Calabria a Euro 2024. In Croazia-Italia, partita decisiva del Girone B, importantissima per il destino degli azzurri che si giocano non soltanto il posizionamento finale nel raggruppamento ma anche la qualificazione, c’è un reggino famosissimo in ambito sportivo. Stiamo parlando di Tommaso Buffon, grandissimo sostenitore di Myenergy Viola e Reggina e, in generale, di tutto lo sport cittadino.

Siamo abituati a vederlo, ogni domenica, al seguito della Myenergy Viola, con la bandiera neroarancio e le trombette, vederlo in tv a Euro 2024 ci ha fatto strabuzzare gli occhi! Maglia azzurra e bandiera tricolore sventolata fieramente per tutta la gara, le telecamere lo hanno inquadrato all’intervallo per diversi secondi. Uno splendido primo piano che porta lo sport di Reggio Calabria a Lipsia e in mondovisione!

