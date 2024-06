Reggio Calabria: domenica 2 Giugno il “Vela Day” al Circolo Velico

StrettoWeb

Una domenica marinara il 2 Giugno a Reggio Calabria al Circolo Velico Reggio che aderisce alla iniziativa nazionale della Federazione Italiana Vela per promuovere gli sport legati alla vela. Ad accogliere i giovanissimi reggini li attendono, nella sede della rada Giunchi, istruttori qualificati che dimostreranno percorsi formativi in acqua e in terra.

Saranno utilizzati dei simulatori e delle imbarcazioni collettive, così da entrare in contatto con il mare e provare l’ebbrezza di una uscita in mare in tutta sicurezza. Le attività sono completamente gratuite e tendono a promuovere la storia, la cultura, la salute e il rispetto per il mare in una città che vive sul mare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.