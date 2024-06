Reggio Calabria, Democratici Progressisti: “pieno sostegno a Falcomatà”

StrettoWeb

“Giuseppe Falcomatà è conosciuto da tutti come un sindaco onesto, lui e la sua Amministrazione sono lontani anni luce da tutte le mafie e da tutte le forme di criminalità, combattute con ogni mezzo”. Queste, in una nota, le parole del Gruppo dei Democratici Progressisti in consiglio comunale.

“Fiduciosi nel lavoro portato avanti dalla magistratura – aggiungono i Consiglieri del Gruppo DP – siamo certi che il primo cittadino uscirà a testa alta da questa vicenda e porterà avanti la missione che gli elettori gli hanno consegnato con il secondo mandato consecutivo ponendo in lui la garanzia di riuscita”.

