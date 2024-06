Reggio Calabria, conclusa la tre giorni del moto raduno interforze organizzato dalla delegazione reggina del Motoclub Polizia di Stato

StrettoWeb

Si è concluso ieri, al calar del sole, nello splendido scenario dell’Arena dello Stretto, il moto raduno interforze, organizzato dal Moto Club della Polizia di Stato. La kermesse nei tre giorni ha visto la partecipazione di più di 200 moto, giunte da tutta Italia e la presenza dei motoclub ufficiali dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dell’AMRI motociclisti rotariani.

I partecipanti giunti da più lontano sono stati 5 equipaggi della delegazione Motoclub Polizia di Stato di Piacenza e il bikers più anziano è giunto dalla città di Prato, iscritto alla delegazione di Catania.

Le moto, partendo sempre dall’Arena dello Stretto ed attraversando le vie principali di Reggio Calabria, hanno percorso dapprima strade di montagna nel cuore del parco delle Serre, ospitati nello splendido Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana – Centro Visite “Villa Vittoria”, dove il Cappellano dei Carabinieri ha officiato la cerimonia della benedizione dei caschi, per poi piegare in curve sinuose costeggianti il mare di Scilla e Bagnara. Quest’ultima località scelta anche per dare un segno di vicinanza e solidarietà alle autorità locali dopo i gesti vili e criminali perpetrati da ignoti a inizio anno.

Molti sono stati i visitatori degli stand allestiti per l’occasione all’Arena dello Stretto. I cittadini reggini hanno potuto ammirare i mezzi esposti dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dai Vigili del Fuoco. Molto apprezzate le moto storiche della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco che hanno attirato l’attenzione di chi ha la passione per i mezzi d’epoca a due ruote ed i collezionisti. Particolarmente visitato lo stand della Scientifica della Polizia di Stato che ha esposto la strumentazione di ultima generazione con cui si effettuano i sopralluoghi in una scena del crimine. I più piccini hanno potuto fare la conoscenza dei cani delle unità cinofile delle Guardia di Finanza e della Polizia di Stato e fare uno scatto con il loro preferito.

Nell’area a loro dedicata, invece, sono stati allestiti stand da concessionarie reggine di moto quali, KTM, Guzzi, BMW, K-Way, Suzuky e Royal Enfield che hanno esposto anche i nuovi modelli dei rispettivi marchi.

Durante l’ultima giornata, presso il villaggio allestito all’Arena dello Stretto era presente un autoemoteca dell’ADSPEM di Reggio Calabria, collaborata da DonatoriNati della Polizia di Stato per una raccolta straordinaria di sangue. La medesima iniziativa si ripeterà il prossimo 14 giugno, dalle ore 8.00, in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, presso il presidio ospedaliero Morelli del G.O.M.

Il ricavato della manifestazione sarà donato in beneficenza, in parte al Fondo Marco Valerio ed il resto utilizzato per l’acquisto di attrezzature mediche da destinare al reparto di oncoematologia pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

