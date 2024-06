Reggio Calabria, Caffè Mauro diventa ambasciatore dell’identità Mediterranea. E mette in palio una crociera | INFO

StrettoWeb

Farsi trasportare in un viaggio alla scoperta delle atmosfere mediterranee attraverso il profumo e l’aroma di un caffè: la torrefazione italiana Caffè Mauro, che dal 1949 produce le sue miscele di alta qualità nel cuore del Mediterraneo, presenta una gamma rinnovata nelle miscele e nel packaging, espressione del nuovo brand positioning che celebra le proprie radici facendosi interprete e ambasciatore del “Mediterranean Way of Life”.

La solarità, il piacere di stare insieme e la contaminazione culturale, la connessione con l’arte e, più in generale, un modo di intendere la vita all’insegna del calore e dell’accoglienza, sono gli elementi che fanno rivivere l’identità e i valori di Caffè Mauro, raccontati in un videomanifesto che inaugura l’inizio di una nuova fase per l’azienda. Il nuovo payoff “Emozione Mediterranea”, presente nel logo e in tutti i nuovi pack, esprime l’autenticità di miscele ottenute attraverso un processo di tostatura lenta per singola origine, nate respirando l’aria del mare dello Stretto.

La tradizione di Caffè Mauro incontra la modernità nella rinnovata gamma di caffè dedicati al canale Home e nella nuova brand identity impattante e distintiva, pensata per avvicinare l’azienda a un nuovo segmento di consumatori e valorizzare in un mercato più ampio la qualità dei processi e delle materie prime che da sempre caratterizzano Caffè Mauro.

Il nuovo logo, i nuovi packaging e la comunicazione, realizzati dall’agenzia strategico-creativa Absoluta, sono frutto di un accurato lavoro di rebranding che ha raccolto l’eredità di Caffè Mauro proiettandola verso il futuro. Le grafiche e la social identity sono ispirate da elementi della cultura mediterranea, riferimenti evocativi che incontrano colori vivaci e geometrie facilmente riconoscibili, introducendo una novità impattante nello scaffale della categoria.

Il concorso “Bevi Caffè Mauro e Parti”

Il posizionamento sarà sostenuto da un’articolata campagna di comunicazione che coinvolgerà tutti i media e interesserà anche i punti vendita, con la presenza di promoter e di cartellonistica. Inoltre, a partire da maggio, verrà lanciato il concorso “Bevi Caffè Mauro e Parti” che mette in palio una crociera per due persone nel Mediterraneo, 4 buoni spesa del valore di 1.000 euro cadauno e decine di instant win settimanali e giornalieri.

L’obiettivo strategico di questa iniziativa mira ad acquisire quote di mercato nel circuito della grande distribuzione dell’Italia centro-meridionale (Aree Nielsen 3 e 4), dove storicamente Caffè Mauro ha goduto di apprezzamento e dove i richiami alla territorialità sono particolarmente riconoscibili ed emozionali.

La variegata gamma di miscele Caffè Mauro presenterà formati e soluzioni per tutti i tipi di gusti: dal caffè macinato alle confezioni in grani, fino ai porzionati in cialde e capsule compatibili con i sistemi Nespresso®, Dolce Gusto® e A Modo Mio®. Saranno rinnovate le apprezzate referenze Classico, Original e 100% Arabica, Deca alle quali saranno aggiunte le nuove miscele Avvolgente, Amabile.

Inoltre, alla gamma di caffè in capsule compatibili Dolce Gusto® si aggiungeranno anche le bevande Cortado, Cappuccino, Ginseng, Orzo, Tè al limone e il nuovo Nocciolino. Il Ginseng sarà disponibile anche in capsule compatibili A Modo Mio®.

