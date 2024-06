Reggio Calabria, Anna Nucera presidente del Club Serra: sostituisce Arconte

StrettoWeb

La professoressa Anna Nucera, ex Dirigente Scolastico dell’ITI “Panella Vallauri”, è la nuova Presidente del Club Serra di Reggio Calabria, Distretto Calabria – Sicilia e guiderà il sodalizio per i prossimi due anni. Martedì scorso durante l’ultima conviviale in chiusura dell’Anno Sociale 2023/24, nella Sala refettorio del Seminario Arcivescovile Pio XI si è svolta la tradizionale consegna della Campanella, tra Oreste Arconte, uscente, e Anna Nucera, subentrante, alla presenza del Rettore don Nino Pangallo, dei soci serrani reggini, delle suore Figlie della Regina del Rosario in servizio al Seminario Pio XI, dei seminaristi e dei loro docenti e formatori.

L’incontro

L’incontro ha avuto inizio come da tradizione, con la Santa Messa del Serrano concelebrata da don Nino Pangallo, don Emmanuel Mbamba, Vicerettore, don Blaise Maurice Mbaruschingabire, Prefetto agli studi e don Angelo Battaglia, Direttore Spirituale, nella Cappella Maggiore dedicata a S. Paolo, fondatore della Chiesa reggina nel 61 d.C. nella sosta a Reggio, durante il suo viaggio verso Roma. Subito dopo la Messa, padre Pasquale Triulcio ha brevemente presentato il volume “Memoria di un passato per costruire un futuro: Mons. Paolo Giunta”, curato da mons. Can. Ercole Lacava. Mons. Paolo Giunta (Archi RC 24.3.1904- RC 21.9.1990) fu Prelato d’Onore di Sua Santità e Decano del Capitolo Metropolitano dell’Arcidiocesi reggina. Instancabile fu il suo impegno a livello diocesano e regionale quale direttore delle Opere di carità.

Impegnato nella formazione religiosa, civile e morale dei giovani ricoprì, tra gli altri l’incarico di assistente della FUCI e delegato Arcivescovile delle Donne e della Gioventù Femminile. Prudente e saggio collaboratore e consiglieri di tutti i vescovi che si sono succeduti durante l’arco della sua vita nella diocesi di Reggio Calabria. Il nipote, avv. Franco Giunta ha voluto fare omaggio del volume a tutti i giovani seminaristi.

I ringraziamenti di Arconte

Il presidente uscente Arconte nella sua relazione finale ha voluto ringraziare i serrani per la fiducia che gli hanno accordato. Quattro anni intensi del mio doppio mandato, ha sottolineato Arconte, di grande lavoro fatto con entusiasmo e in armonia con il Consiglio direttivo e i soci, per la cura in tutti i suoi aspetti del Seminario Pio XI, ma soprattutto dei giovani seminaristi, sia quelli diocesani, che quelli dall’Africa e dal Madagascar da anni vengono a formarsi nel nostro seminario reggino. Un lavoro che ha avuto il suo culmine nei festeggiamenti per i vent’anni dei serrani a Reggio Calabria, la lotteria, l’incontro con le parrocchie e con i Club Service reggini, le rappresentazioni teatrali e le personalità della Cultura per far conoscere la Storia millenaria della chiesa apostolica reggina e del suo secolare Seminario, il primo sorto in Calabria nel 1465, dopo il concilio di Trento.

Ogni sforzo fatto con il cuore per far conoscere il Seminario Arcivescovile Pio XI alla Città ed avvicinare i reggini al Seminario e il Seminario ai reggini, luogo di preghiera e di formazione dei futuri presbiteri della Diocesi di Reggio Bova. Un luogo e una struttura che deve conservare, nonostante le scelte dei vescovi Calabresi su indicazione della Santa Sede di concentrare a Catanzaro i tre anni di Teologia e lasciare a Reggio i primi due anni di filosofia, la sua funzione spirituale e formativa a servizio della Arcidiocesi Reggina e della comunità dei fedeli sotto la guida del suo Pastore.

Il nuovo organigramma

Questo il nuovo organigramma che assieme al Presidente Anna Nucera guiderà il Serra Club Reggino fino al 2026: Past Presidente, Oreste dott. Arconte, Presidente Eletto, Demetrio dott. Praticò, V. Presidente Programmi, Rosario dott. Idotta, V. Presidente Estensioni, Alessandra notaio Maltese, V. presidente Vocazioni, Bruno arch. Labate, V. Presidente Comunicazione, Gabriella prof.ssa Gangemi, Segretaria, Caterina avv. Pensabene, Tesoriere, Filippo ing. Maltese, Cappellano, mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Bova, Vice Cappellano, don Nino Pangallo, Rettore del Seminario Pio XI.

