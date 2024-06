Reggio Calabria, al via l’11ª Rassegna Teatrale San Paolo alla Rotonda

StrettoWeb

Inizia oggi, sabato 22 giugno, l’attesissima Undicesima Rassegna Teatrale San Paolo alla Rotonda, un evento che si protrarrà fino al 28 giugno, regalando alla città una settimana di spettacoli ed emozioni uniche. L’iniziativa, organizzata dalla Compagnia Teatrale San Paolo alla Rotonda, si inserisce nei festeggiamenti in onore di San Paolo, diventando ormai un appuntamento fisso e molto atteso nel panorama artistico cittadino. La rassegna si terrà presso il cortile dell’Istituto Industriale Panella, offrendo agli spettatori un’atmosfera unica e coinvolgente. Attraverso le commedie che spazieranno dalle storie moderne ai racconti tradizionali, il pubblico avrà l’opportunità di vivere un’esperienza teatrale completa e coinvolgente. Gli organizzatori ringraziano “le compagnie teatrali che partecipano a questa rassegna che sono il vero motore dell’evento. Grazie alla loro dedizione, passione e talento, ogni rappresentazione diventa un momento magico. La loro disponibilità a partecipare e a condividere le loro opere con noi è motivo di grande riconoscenza. Grazie anche al Comune e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria che hanno patrocinato la manifestazione”.

“Desideriamo esprimere la nostra gratitudine inoltre alla Dirigente dell’Istituto “Panella-Vallauri” per la calorosa ospitalità. La vostra generosità nel mettere a disposizione gli spazi e le risorse dell’istituto è un contributo inestimabile per il successo della rassegna. Negli anni, la Rassegna Teatrale San Paolo alla Rotonda è diventata un pilastro della cultura locale, attirando non solo gli abitanti della città ma anche appassionati di teatro dai dintorni. La qualità delle rappresentazioni e la dedizione degli organizzatori hanno contribuito a creare un evento di grande spessore culturale e di forte impatto emotivo”, rimarcano gli organizzatori.

“Partecipare alla rassegna significa non solo godere di spettacoli di alto livello, ma anche sostenere la tradizione teatrale e culturale della nostra città. Invitiamo dunque tutti i cittadini e gli amanti del teatro a non perdere questa straordinaria occasione di celebrare insieme San Paolo attraverso l’arte e la bellezza del teatro. L’appuntamento è per questa sera alle 21 presso il cortile dell’Istituto Industriale Panella, pronti a vivere una settimana indimenticabile all’insegna della cultura e della passione per il teatro“, concludono gli organizzatori.

